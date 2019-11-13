《華爾街日報》：對華商品徵關税　成中美貿易協議絆腳石

在貿易戰休戰一個月後，中美兩國甚至難以就一項有限協議達成一致，對華關税問題成為主要障礙。

《華爾街日報》11月13日報道，據知情人士透露，談判僵局集中在美國是否已同意在雙方正在談判的所謂「第一階段」協議中取消現有關税，還是說美國將只取消定於12月15日生效的關税。

其中一名知情人士稱，美國談判代表在放鬆關税舉措前會竭盡所能獲取最大利益。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月12日表示，可能很快就會與中國達成重要的第一階段貿易協議。但他說，如果雙方不能達成協議，他準備對中國施加更大壓力。

特朗普在對紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演講時稱，如果無法達成協議，美國將大幅提高關税。美國希望將關税這枚籌碼用於協議執行機制的一部分，只有中國遵守在貿易協議中作出的承諾，才會徹底取消關税。

萊特希澤不急於取消關稅

據《華爾街日報》報道，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）最初反對在9月1日對價值1,110億美元的中國商品加徵新關税。不過了解談判情況的人士稱，儘管持有保留意見，但萊特希澤目前把已經成為美國政策的最新關税舉措視為談判籌碼，在未得到中國承諾的條件下，他並不急於取消關税。

萊特希澤的一名發言人未立即回覆置評請求。中國駐華盛頓大使館的發言人也未立即回覆置評請求。中國外交部發言人周一表示，對於關税爭端沒有進一步的信息可以提供。

特朗普強烈主張徵收關税。根據最新統計，這些關税每個月給美國財政部帶來約70億美元的收入。