長和旗下和黃醫藥﹕藥監局已受理　治療非胰腺神經內分泌瘤新藥

長和（0001）旗下和黃醫藥宣布，中國國家藥品監督管理局（NMPA）已受理索凡替尼（surufatinib）用於治療晚期非胰腺神經內分泌瘤的新藥上市申請（NDA）。索凡替尼是繼愛優特®（用於結直腸癌治療的呋喹替尼膠囊）去年在中國成功推出市場後，和黃醫藥第二款自主研發並在中國提交新藥上市申請的創新腫瘤藥物。

今次新藥上市申請是基於成功的SANET-ep臨床研究數據。SANET-ep是一項關於索凡替尼以晚期非胰腺神經內分泌瘤為適應症的III 期關鍵性研究，而這些患者目前尚無有效治療方法。該項研究的陽性結果早前在2019年9月29日舉行的歐洲腫瘤內科學會（ESMO）年會上以口頭報告的形式公布。

資料顯示，索凡替尼（surufatinib，亦稱HMPL-012或sulfatinib）是由和黃醫藥自主研發的一種新型的口服酪氨酸激酶抑制劑，具有抗血管生成和免疫調節雙重活性。索凡替尼可通過抑制血管內皮生長因子受體（VEGFR）和成纖維細胞生長因子受體（FGFR）以阻斷腫瘤血管生成，並可抑制集落刺激因子-1受體（CSF-1R），通過調節腫瘤相關巨噬細胞，促進機體對腫瘤細胞的免疫應答。

和黃醫藥首席執行官賀雋（Christian Hogg）表示：「提交新藥上市申請意味着索凡替尼有望在中國獲批及上市，為治療方法選擇非常有限的眾多患者帶來一種新的治療選擇。為了儘可能在讓索凡替尼在獲批後惠及更多患者，我們目前正在組建我們自己的腫瘤藥物商業化團隊，並期望在索凡替尼上市之時便準備就緒，覆蓋中國所有相關的醫院及診所。」