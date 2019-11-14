《人民日報》﹕美大學研究發現　5G或存在安全風險

5G 作為一項被認為是未來主流通信技術，需要進一步提高安全性、投入更多的資金支持。

《人民日報》報道，5G時代，大帶寬、廣連接、低時延等特徵讓萬物可聯、萬物可算，也讓信息觸手可及、智能無處不在。然而，快捷方便的同時，安全問題也不可小覷。

一方面，5G網絡是信息傳輸的高速公路，用戶與信息、數據之間的距離更近，上網的便捷度和速度翻了好多倍；另一方面，5G網絡上連接的設備密度比過去高出不少。這意味着，若是網絡或設備終端出現安全漏洞，惡意軟件攻擊的難度要降低許多，還可能會快速波及更多設備，處理難度也比過去增加了。

報道稱，面對這一巨大挑戰，還得從多個層面着手，找到維護5G網絡的最佳途徑，確保數據信息安全。

5G支持增強移動寬帶（eMBB）、海量機器類通信（mMTC）和超可靠低時延通信（uRLLC）三大應用場景，不同應用場景支持不同類型的應用業務，對5G網絡具有差異化的安全需求。

4G網絡面臨的安全問題，5G網絡可能同樣面臨。（新華社）

最近普渡大學（Purdue University）和愛荷華大學（University of Iowa）的研究人員就發現了 5G 協議中的 11 個新漏洞。據研究人員介紹，攻擊者可以利用這些漏洞跟蹤用戶的實時位置，獲取用戶的通話、短信和瀏覽記錄，發送假的緊急警報，將網絡信號降至 4G 或更低的級別。

據悉研究人員是通過一個叫做 5GReasoner 的工具來發現這些漏洞的，負責這項研究的普渡大學移動安全研究員賽義德·拉菲烏爾·侯賽因（ Syed Rafiul Hussain） 表示在研究開始前，就預感會發現更多的安全漏洞。由於 4G 和 3G 的安全技術被沿用到 5G，因此也可能把前代的漏洞帶到 5G。此外 5G 的很多新功能可能還未經過嚴格的安全評估。