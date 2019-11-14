中國統計局稱有四大因素支撐經濟增長

中國經濟增長幅度逐步放緩，只為6%，為有紀錄以來最慢。有大行更預期，明年增長將失守6%。對於外關的預測，中國國家統計局新聞發言人劉愛華，在中國國務院新聞辦公室舉行的新聞發佈會上表示，雖然目前經濟下行壓力持續加大，但中國經濟「長期有基礎，短期有支撐」並且要從4個因素出發看待這一問題。

第1個因素是消費潛力持續釋放，劉愛華表示，今年就業形勢比較穩定，這使得民眾收入穩定增加並為消費提質擴容奠定較好基礎，並且數據顯示實物商品的零售額與服務消費均出現了較快增長。

第2個因素是產業升級動能持續增強，一方面高技術製造業與服務業保持了較快增長，另一方面以汽車製造業為代表的傳統產業升級也在不斷向前推進，後者能從今年10月份汽車產量降幅收窄以及汽車行業增加值出現增長等事情中看出。

開放帶來的活力日益顯現

第3個因素是開放的活力在持續顯現，根據世界銀行最新發佈的營商環境排名結果顯示，中國市場營商環境排名已經升至第31位，說明中國在該方面的改善得到了國際社會認可，此外中國政府加大了吸引外資的力度，數據顯示今年前3季度中國利用外資數額按年增長6.5%，而這是在全球資本流動規模出現萎縮的情況下實現的，說明外資繼續看好中國市場。

第4個因素則是政策效果在持續顯現，劉愛華指出，自今年年初以來，中國政府先後實施了關於大規模減税降費以及優化營商環境等方面的措施以及來減輕企業負擔並激發企業活力，這些措施目前正在持續見到成效，比如今年前10個月新登記市場主體數目加快增長，工業PMI若干指數處於景氣區間以及新開工項目計劃總投資降幅收窄。