【異動股】日清錄7連跌累挫兩成　內需股普遍向下

日清食品（1475）今日收市再跌3.6%，報5.69元，成交額3,230萬元，錄7連跌，累跌逾20%。

其他內需股今日普遍向下，海底撈（6862）跌3.5%、頤海（1579）跌1.6%。啤酒股，潤啤（0291）跌2.8%、青啤（0168）回調0.8%。體育用品股，李寧（2331）跌2.1%、安踏（2020）跌1.1%。

日清在11月7日公布第3季度業績，首9月純利2.11億元，升27.1%；收入23.48億元，升3.2%。毛利率為32.8%，較2018年同期之30.6%增加2.2%，主要受益於穩定的原材料成本及更具成效的固定成本控制。

其中，香港業務收入減少2.2%，主要是由於捷菱的產品組合有所變動，惟部分受到期內即食麵及其他產品增加所抵銷。雖然人民幣貶值，中國業務收入增加7.3%（按當地貨幣計：12.5%）。

公司指，在中國，高增值麵市場持續在中國大陸擴張。集團積極擴展其地域銷售面積並強化其合味道品牌。有賴於杯麵（主要是合味道品牌）的強勁銷售表現，銷售額按年增加。溢利按年增加乃由於中國銷售量增加，以及來自銷售量增加相關的成本降低。

投行野村發表研究報告指，日清第3季度收入增長強勁，利潤率遜預期，但對利潤率前景看法正面。該行預期，日清將繼續受益內地高端市場及市佔率持續擴大。