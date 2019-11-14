大摩憂港元拆息攀升　累及資產價格　經濟下行風險增

港元拆息近日持續上揚，1個月拆息升穿2.75厘，創4個月新高，較同時段美元拆息為高。近期港元拆息上揚，其中一個原因與阿里巴巴招股在即有關。投資銀行摩根士丹利則指出，港元拆息攀升受市場欠缺流動性，及社會動蕩影響；又指出拆息高企除導致資產價格受壓外，亦增加經濟下行風險。

本港銀行體系結餘去年達1,800億元，至今年降至540億元。（視覺中國）

大摩於報告指出，近期港元短期孳息曲線升幅，較長期孳息曲線升幅更明顯。在2018年及今年上半年出現資金外流，銀行體系結餘已由1,800億元降至540億元。若個別銀行面臨資金偏緊，及需要透過更多過渡性融資以滿足資金需要，或會引致銀行間支付過程中產生摩擦。

近期資金從香港流出情況，市場人士密切關注，早前高盛發表的報告，指出在6至8月期間，共有40億美元資金從香港流至新加坡。新加坡金管局亦承認有資金從香港流入當地。期間港元兌美元並無觸及弱方兌換保證。

認為僅屬銀行間支付不協議現象

該行策略師張俊謙指出，市場預期支付需要增加，促使銀行囤積資金，認為有關資金不會迅速回流至拆借市場。不過短期拆息波動及支付需要增加有關，並非反映銀行體系出現流動性短缺，只屬銀行間支付不協調。

該行進一步指出，拆息大幅上揚惟美元兌港元匯價尚未出現逆轉，顯示港元利率目前面對的壓力，與短期流動性短缺聯連較大。

一般而言港元現貨與遠期匯價會出現負數，當出現正數時，反映出投資者的避險情緒。

摩根士丹利料今年香港經濟出現倒退。（視覺中國）

料今年香港經濟收縮0.8%

該行經濟師Jenny Zheng於報告內指出，拆息持續高企風險在於資產格或受壓，削弱家庭財富效應，並對香港經濟產生下行風險。

該行預料今年香港經濟收縮0.8%，明年則增長0.8%。