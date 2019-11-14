【阿里回港】三間券商預留逾700億孖展　料息率最誇要4厘

阿里巴巴在千呼萬喚下，終宣布來港第二上市，集資最多千億港元，最快本周五（15日）公開招股，並在本月26日掛牌。不過，有券商料招股反應未必熱烈，由於近日港元拆息向上，估計孖展息率或達4厘，建議散戶以現金認購，省回利息成本。

阿里巴巴發行5億股新股當中，2.5%或1,250萬股將公開發售，其餘為國際配售，另設15%或7,500萬股作超額配售權。計及超額發售，香港發行股份將佔集團已擴大後股本約2.8%。

預留逾700億元孖展

雖然發售價格範圍未定，但整合耀才、輝立、計及信誠證券準備預留約140億元，總計將預留超過700億元孖展額度予投資者申購。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，耀才預留最多500億元孖展額，但最近數隻新股孖展息口近4厘，料阿里巴巴亦會相若，加上公司傳取消折扣價發售，料招股反應未必太熱烈，建議散戶以現金認購，否則股價升幅未必能補回昂貴的孖展成本。

陳英傑建議買在美國買阿里股份

輝立證券企業融資經理陳英傑指，輝立約預留近100億元孖展額度，料欠折扣下反應未必理想，他指散戶購入阿里巴巴主要有2個成本，一是孖展利息支出，以及在香港買賣要支付印花稅，若以現金認購，至少可避開利息支出。

他認為，阿里巴巴上市未必出現像另一巨無霸百威亞太（1876）受捧的升幅，因港股與美股阿里股價掛勾。綜合來說，若散戶希望長線持有，可考慮在美股做交易，因美股阿里巴巴市值較本港上市為高，美股價格較影響港股，基於雙方時區不同，最多只會有1至2個百分點的差距。