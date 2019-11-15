安聯成中國首家以獨資形式開業的外資保險公司

中國首家外資獨資保險控股公司正式獲批開業。2018年11月，在中國進一步擴大金融業對外開放的背景下，中國銀保監會批准德國安聯保險集團籌建安聯（中國）保險控股有限公司，這是首家獲批籌建的外資保險控股公司。

安聯集團網站指出，銀保監會已批准安聯（中國）保險控股有限公司開業，成為在中國首家批准開業的外資獨資保險控股公司。此舉將進一步加強安聯在中國市場的戰略佈局和定位，幫助安聯更好地發掘中國作為全球增長最快經濟體的市場潛力。

在銀保監會批覆中，還核准了安聯（中國）保險控股有限公司董事長及高管的相關任職資格，包括塞爾吉奧·巴比諾特（Sergio Balbinot）將擔任安聯（中國）保險控股有限公司董事長，索爾馬茲·阿爾汀（Solmaz Altin）將擔任安聯（中國）保險控股有限公司總經理。

在2019年舉辦的第31次上海市市長國際企業家諮詢會議期間，安聯集團監事會主席的邁克爾·狄克曼（Michael Diekmann）曾透露，最近安聯剛剛在上海獲得一張新牌照，有了這個新牌照之後，安聯可以進一步整合在上海的各類業務，然後進一步思索如何能為上海的發展作出更大的貢獻。

安聯集團是世界領先的金融服務集團之一。（VCG）

安聯集團在全球範圍提供保險和資產管理解決方案，14.7萬名員工在世界70多個國家和地區為8,500多萬客戶提供服務。

在中國，安聯保險集團已經擁有了包括壽險、非壽險、信用保險和基金管理等業務在內的全部金融核心業務，在華的機構包括壽險和健康險公司中德安聯人壽保險有限公司、財產險和責任險公司安聯財產保險（中國）有限公司、資產管理公司國聯安基金管理有限公司、健康險公司太保安聯健康保險股份有限公司、旅行保險和救助公司安聯全球救援。