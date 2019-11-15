【中午收市】港股反彈曾收復26500點　瑞聲半日升逾3%

撰文：張偉倫
最後更新日期：
港股經過連續2日﹑累計700點跌幅後，今日大市出現反彈，曾收復26500點。連日受壓的地產股亦出現反彈，瑞聲科技（2018）升幅更逾3%，為表現最佳藍籌股。
恒生指數中午收市報26408點，升85點；國企指數中午收市報10437點，升9點，成交額為330.5億元。
瑞聲中午收市報51.9元，升3.2%，不過其他手機設備股卻未有跟上，信利國際（0732）跌1%，中午收市報1.01元，日前已公布首3季經營數據的鴻騰（6088），曾低見3.04元，中午收市報3.06元，跌0.6%。
地產股反彈 九倉置業升2.2%
地產股今日反彈，九龍倉置業（1997）升2.2%，中午收市報42.65元，太古（0019）升1.5%，中午收市報69.1元，恒隆地產（0101）升1.2%，中午收市報16.26元，新世界發展（0017）升1.2%，中午收市報10.52元。
重磅股友邦保險（1299）升1.8%，中午收市報77.75元，可是騰訊控股（0700）在周三公布季績後，股價持續向下，中午收市報319.4元，跌0.1%，滙豐控股（0005）跌0.2%，中午收市報57.8元。
濠賭股亦上揚，銀河娛樂（0027）升0.9%，中午收市報53.3元，金沙中國（1928）中午收市報38.55元，升0.9%。