橋水創辦人達里奧發文：世界瘋了　體系崩壞

近期,全球最大對衝基金橋水公司創始人達里奧在其領英社交平台上發表文章「The World Has Gone Mad and theSystem Is Broken」(世界瘋了,體系崩潰了)。

《證券時報》引述該文章,表示全球央行為了刺激經濟活動和提高通脹,央行大量購買金融資產,投資者手中的可用資金因此增多。但他們卻並沒有如央行所願用這些錢去消費,而是拿去投資。這樣一來,金融資產的價格節節攀升,但未來的預期回報卻不斷下滑,因為經濟增長和通脹依舊疲軟。這樣的情況不僅在債市出現,在股市、私募股權和風險投資者中也是這樣的。

橋水達利歐被稱為美國對衝基金之父。(Reuters)

政府鉅額開支,且必定還會不斷增加的財政赤字也在拉響警報:這意味着政府需要賣出更多的債券,多到根本無法被吸收,除非壓低利率。這樣一來,一旦利率再度上升,那市場和經濟將遭受致命打擊。而購買國債和填補赤字的錢基本都是從央行那裏來的,它們會用新印出來的錢購買債券,在這種風氣下,健全的金融被拋在一邊,而且這種情況還會繼續,尤其會在美國,歐洲和日本等儲備貨幣國家蔓延。

另外,財富差距加劇:對於既有錢又有信譽的人來說,資金唾手可得,而那些沒錢沒信譽的人要融資則極其艱難,這更加劇了財富、機會和政治差距。此外,科技發展也會進一步加劇這種差距。

料全球將會出現範式轉移

達里奧表示,這種情況不可持續,肯定不能再像2008年以來那樣被忽略或者拖延,這就是為什麼他認為世界將迎來一場重大範式轉變。

針對全球央行2019年以來的寬鬆政策,達里奧認為諸如降低利率和減税之類措施的動力正在減弱。他補充說,貨幣政策,尤其是降低利率,不太可能提供太多刺激。隨着全球進入自然衰退,央行要發揮重大作用已為時已晚。