《路透》﹕美元資金偏緊　惹市場對金融危機重現憂慮

美元資金愈發枯竭，令市場擔憂2008年金融危機再現，同時，也令外匯互換逐漸走到融資舞台中心。

《路透》報道，數據顯示，銀行和其他短期美元資金借入方，比以往更加依賴日交易額達3.2萬億美元的外匯互換市場；萬一美國貸款機構停止向體系中注資，即便只是暫時如此，借款方也將面對巨大的風險。

9月時美國聯儲局被迫向市場注資，因規模達2.2萬億美元的美國「回購」市場利率飆升，並蔓延到外匯互換市場，刺激借入美元的溢價衝高，互換市場為此驚出了一身冷汗。

資本市場「流動」受到潛在干擾的這類提醒，令監管者小心戒備，以防歷史重演；最著名的例子莫過於2008年金融危機期間的情形。目前一些人擔心，如果美元最主要流動渠道的美國銀行業，減少放款以符合現金儲備規定的話，外匯掉期或將成為催化劑，最快可能2019年末就會發生上述情況。

國際清算銀行（BIS）8月數據顯示，外匯掉期交易量在整體貨幣交易的佔比已成長至49%。反映出越來越依賴從外匯市場借入美元。國際清算銀行貨幣和經濟部負責人Claudio Borio預計，通過互換進行的借款規模可能達到14萬億美元或更多。

國際貨幣基金組織（IMF）貨幣和資本市場部門總監Tobias Adrian稱，美元融資缺口，也就是非美國銀行的資產與負債之差，可能最多為1.5萬億美元。

「其中大部分資金來自於外匯互換市場，而這些市場可能很脆弱，」Adrian對路透說。