本港經濟第三季收縮2.9% 政府﹕要回復增長　需結束暴力

面臨內外交困，香港經濟蒙上一面陰霾。受本地社會事件﹑環球經濟放緩和美國與內地貿易磨擦影響，香港經濟在2019年第三季收縮2.9%。政府指出，是自2009年「環球經濟大衰退」以來首次錄得按年跌幅。

經季節性調整後，本地生產總值繼第二季錄得0.5%跌幅後，按季顯著下跌3.2%，顯示香港經濟已步入衰退。

政府經濟顧問歐錫熊指出，經濟要回復正增長，需要社會結束暴力，以改善市場消費氣氛及營商信心。

他又指出外資關注香港情況，惟近期未見外資撤出。

近期社會事件令經濟出現放緩

政府指，近期社會事件越趨暴力令訪港旅遊業及服務輸出，出現自2003年第二季以來最大的按年跌幅，急跌13.8%。同時，受社會事件影響，第三季內部需求明顯轉差，削弱消費及投資情緒。私人消費開支大幅減弱，實際下跌3.4%，是逾10年來首次按年下跌。同時，勞工市場有所放緩，經季節性調整的失業率在第三季微升至2.9％。 與消費相關行業的失業率升幅更為明顯。

豬肉價格攀升 通脹升至3.3%

受到新鮮豬肉供應減少，及豬肉價格升幅擴大影響，基本消費物價通脹由第二季的2.9%上升至第三季的3.3%。相信，環球通脹溫和及經濟狀況欠佳，應有助遏制今年餘下時間的整體通脹。由於新鮮豬肉供應情況未明，通脹率可能在短期內仍然會略為高企。因此，全年基本消費物價通脹率預測，由8月覆檢時的2.7%上調至今輪覆檢的3%。全年整體消費物價通脹率預測，亦由2.6%上調至2.9%。

受中美貿易戰影響，整體貨物出口亦在第三季按年實質跌幅擴大至7.1%，是自二零零九年第三季以來最大的單季跌幅，上一季則下跌5.4％。 對外商品貿易統計數字顯示，出口表現在臨近季末時逐步惡化。

按市場分析，輸往美國的出口繼續顯著下跌，而輸往歐盟的出口大幅惡化並錄得雙位數跌幅。 輸住不少主要亞洲市場（包括內地和日本）的出口亦錄得不同程度的跌幅。整體貨物出口在第二季錄得2％的實質跌幅後，在第三季下跌0.6％。