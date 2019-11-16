特朗普：美國與中國的經貿關係已經發生重大改變

近日，特朗普對中美經貿關係的狀況做出了新的評估。他認為，與他上任之前相比，中國不再能夠毫無忌憚的侵佔或者傷害美國的利益。

美國之音報道指美國總統特朗普（Donald Trump）在回顧2016年他上任前的中美經貿關係的時候說，以往中國很會操弄數字，在許多方面佔了美國很多的便宜，盜竊美國的知識產權和就業機會，對美國全國各地實行商品傾銷。而美國的領導人無所作為，特朗普幽默地說，這或許是因為他們不明白中國這些做法對美國經濟會產生什麼影響。

特朗普說，他不責怪中國，哪個國家不想佔點便宜呢？他只是責怪他的前任們。特朗普說，他的貿易政策其實很簡單，就是你如何對我，我就如何對你。歐盟在關税壁壘和其它方面甚至比中國還糟。所以，特朗普說，他就對歐盟採取同樣措施，提高對歐盟輸美商品的關税。對中國也是這樣。

特朗普上台以來，一直對中國採取強硬的貿易政策。（AFP）

在一年多的貿易戰中，特朗普說，美國對中國採取了前所未有的嚴厲措施，收到了預期的效果。中國在過去幾十年中建立起的供應鏈開始崩潰，它不再能夠像過去那樣盜竊美國知識產權、就業機會和美國的財富。特朗普說，那個時代已經結束。

特朗普認為中國的情況發生了很大的變化，現在急於跟美國達成一個貿易協定。他表示，我們也需要，但「我們只需要一個對美國有利的貿易協定」。