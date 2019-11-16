美國銀行警告聯儲局正量化寬鬆　或引發新一輪金融危機

美國銀行在一份報告中警告稱，聯儲局最新的債券購買計劃可能會藴含着巨大風險，甚至可能引發下一次金融危機，尤其是聯儲局在使用量化寬鬆（QE）手段的同時卻告知投資者：這不是QE。

為何聯儲局會成為危機的推動者？美國銀行的報告分析，如果聯儲局是從貨幣市場基金等機構投資者那裏購買國庫券，這些機構投資者都可以將他們手頭持有的國債變現，從而將其存入銀行系統中。如果聯儲局從參與拍賣國債的主要交易商那裏購買，則相當於聯儲局釋放的流動性通過了拍賣流入了美國財政部的現金帳戶，而交易商的資產負債表不變，銀行系統餘額也不變。但是一旦財政部將新收入的現金用於社會保障或醫療保險等方面時，這些流動性就會重新進入銀行系統並增加銀行的總資產負債表。

美聯儲無意降息，美元易升難跌。（新華社）

無論是上述哪種方式，銀行的資產負債表都會擴大，銀行將需要增持更多的高質量流動資產來應對這部分新增的存款，例如將部分流入的存款投資在長期證券，如抵押貸款支持證券，甚至股票等。一旦手持大量現金的銀行買無可買，將只能去買風險更高的證券或者降低貸款審核的門檻。

因此，美國銀行擔憂，雖然聯儲局沒有直接給槓桿投資者貸款，但銀行手頭上增加的現金中的一部分會進入回購協議市場，為舉槓桿購買長期國債和抵押貸款證券的投資者提供了隔夜拆借資金。一旦出現了某些緊急情況導致銀行不再願意提供廉價資金甚至有了快速去槓桿的念頭，這將是多米諾骨牌倒下的開始。