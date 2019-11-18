滬港通五週年　外資買A股意欲高

滬港通不只改變A股，也在深遠地影響着港股，同時也讓海外投資者對中國股市充滿信心。

2014年11月17日，是中國資本市場互聯互通機制的一個起點。這一天，滬港通正式啟動，內地投資者可以在境內買到港股，香港投資者也可以直接買到A股。當時看似不起眼的「管道」式交易，卻為之後的深港通、債券通、ETF通、滬倫通等創造了可能。

《第一財經》報道稱，A股之後能夠順利納入富時羅素和MSCI相關指數，與滬深港通機制的建立有密不可分的關係。在它們的評估框架下，QFII、RQFII雖然提供了交易便利，但限制依然較多，而互聯互通機制對各類限制的打破，才為國際指數將A股納入創造了可能。

外資看好A股的重要依據是中國經濟增速。（新華社）

五年前在滬港通開通當日，上海證券交易所在它的年度大事記中這樣記載：11月17日，滬港通正式啟動，本所和香港聯合交易所同時舉行了開通儀式。滬港兩地證券市場成功實現聯通，中國資本市場的國際化進程進入新紀元。

經過五年運行，滬深港通機制較為成熟，交易規模持續增長，內地與香港市場相互重組。目前內地投資者持有港股的市值已近萬億港元。港交所最新數據顯示，截至2019年10月31日，南向港股通五年累計成交8.748萬億港元，累計9,870億港元內地資金淨流入港股。內地投資者通過港股通交易港股的持股總額持續攀升，從2014年底的131億港元，增至9,995億港元。

不僅如此，越來越多的海外投資者加入買入A股的大軍。根據景順與經濟學人智庫近日發佈的一份全球投資者對中國投資的調查研究，逾八成全球投資者計劃在未來12個月內大幅或適度增加其機構對中國市場的投資配置，其中股票是最受機構投資者歡迎的資產類別。

《上海證券報》稱，根據最新披露的上市公司三季報，挪威中央銀行、阿布達比投資局、華爾街投行以及其他多家知名外資均加大了A股投資力度。全球最大資產管理公司貝萊德認為，當前海外投資者持有A股的比重仍低於5%，這表明A股市場尚未受到密切關注，未來還有很大潛力可供挖掘。

「買買買」背後的底氣來自於海外投資者對中國經濟增長前景的普遍看好。

《中國投資定位》報告顯示，受訪者對全球經濟前景仍持樂觀態度，對中國經濟前景更為看好。約三分之二的受訪者認為，未來12個月的全球經濟狀況將好於當前，近四分之三的受訪者認為，中國的經濟狀況將會更好。

有分析指出，中國經濟出現了三大新變化：一是中國經濟已經從中高速度增長轉向高質量發展，步入「重質」新階段；二是開放型經濟更進一步，未來開放的大門只會越開越大；三是作為全球經濟發展的貢獻者和國際秩序的維護者，推動了全球經濟治理體系改革完善。