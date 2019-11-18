澳新報告：北京加快減少依賴美元步伐

分析人士說，美中之間持續的貿易緊張局勢，增加了兩個最大的經濟體之間，金融脱鈎的風險。此一過程仍在持續，北京悄悄地使其外匯存底多樣化，以減少對全球最大儲備貨幣美元的依賴。

有分析指，中國正將外匯存底多樣化。（VCG）

台灣《鉅亨網》今日報道，澳新銀行在最近的一份報告中表示，美中兩國金融脱鈎風險正在上升，白宮考慮加大中國在美投資的限制，像是實施例如中國在美國的股票退市等措施。這家銀行稱，北京也透過分散外匯存底以應對風險，建立「影子儲備」。

北京可見的行動包括多元化外匯存底、減持美債、加購黃金等做法。

該行在報告中表示，雖然中國仍有很大的外匯存底分配給美元，至6月時估計約為 59%，但多元化的步伐可能會加快。儘管尚不清楚中國外匯存底在不同貨幣中的確切分配，但澳新銀行相信，其中包括英鎊、日圓和歐元。

同時，北京正在逐步減少美國國債的持有量，直到6月被日本超越之前，中國一直是最大的美國外債持有國。星展銀行在一份報告中表示，自2018年達到頂峰以來，中國在過去 14個月中，減少了880億美元的美債。

中國持續減少美國國債持倉

根據美國財政部的數據，6月份中國持有1.11萬億美元的美國國債。

同時，北京一直在進行黃金購買，依公布數據來看，官方黃金儲備在10月份已達到創紀錄的1,957.5噸。

Pinebridge Investment全球經濟學家Paul Hsiao表示，中國公司也極易受到美元匯率波動的影響，據稱中國企業發行逾5,000億美元的公司債，其中大部分是美元計價。Hsiao表示，在美元顯著升值下，導致許多中國公司必須出售資產，應對美元債務。

澳新的報告認為，中國政府已經謹慎地將其離岸投資組合多元化，包括另類投資。

IMF﹕全球58%外匯儲備為美元

美元目前是世界上的儲備貨幣，據國際貨幣基金 （IMF） 估算，全球約58%的外匯儲備都以美元為單位，而全球債務中，約40%以美元計價。

標普全球評級亞太區首席經濟學家Shaun Roache表示，包括中國及歐元區在內，較大的經濟體都想擺脱對美元的依賴。這些行動中，包括非美元計價的商品，讓儲備多樣化。