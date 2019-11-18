【中午收市】港股半日反彈近300點　重上26600點

美國股市於上周五再創下新高，與市場人士期待中美雙方可以達到成首階段協議有關。受到有關消息帶動，港股今早出現反彈，曾高見26688點。其中友邦（1299）及騰訊控股（0700）上揚，成為大市反彈動力。

恒生指數中午收市報26618點，升292點；國企指數中午收市報10529點，升104點，成交額為377.68億元。

友邦騰訊俱升2%

兩大重磅股友邦及騰訊均錄得逾2%升幅，友邦中午收市報78.95元，升2.5%，騰訊中午收市報326.6元，升2.1%。

內房股亦獲投資者追捧，中國恒大（3333）升2%，中午收市報19.22元，中國海外發展（0688）升2%，中午收市報26.1元，華潤置地（1109）升1.5%，中午收市報33.5元，獲大行唱好的富力地產（2777）升3.9%，中午收市報12.7元。

地產股上揚 新地升1.7%

地產股亦普遍上揚，新鴻基地產（0016）升1.7%，中午收市報109.2元，新世界發展（0017）升1.3%，中午收市報10.56元，長實集團（1113）升1.2%，中午收市報52.45元，信和置業（0083）升1.4%，中午收市報11.36元。

內銀股方面，建設銀行（0939）升1%，中午收市報6.27元，工商銀行（1398）升1.6%，中午收市報5.7元，中國銀行（3988）升0.6%，中午收市報3.18元。