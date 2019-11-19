中國股市續上揚　創業板指數升幅逾2%

北京時間11月19日，中國A股三大股指開盤漲跌不一，隨後持續走高，創業板指漲逾2%。

上證指數中午收市報2922點，升13點或0.5%，深成指數中午收市報9840點，升125點或1.3%，滬深300指數中午收市報3932點，升24點或0.6%，創業板指數中午收市報1719點，升37點或2.2%。

盤面上，遊戲持續領漲，光刻膠、石油礦業開採板塊居漲幅榜前列，兩市個股成普漲態勢，市場氛圍較好，賺錢效應較強。保險、智能音箱、動物疫苗板塊居跌幅榜前列。

截至發稿，滬深兩市淨流入12.30億元（人民幣‧下同），其中滬市資金淨流入2.31億元，深市資金淨流入9.99億元。

信證最新報告 料明年A股企業盈利回升

中信證券最新研報認為，2020年A股盈利增速築底後將穩步回升；二季度穩增長政策將發力，資本市場改革突進；內外流動性全年趨鬆，二、三季度相對更好；外部擾動主要體現在下半年。產業資本迎來中期拐點，外資流入主動性增強，兩者有望成為A股增量資金的主要來源。

2020年，在宏觀經濟決勝、資本市場改革、企業盈利回暖的大環境下，A股將迎來2年3至年的「小康牛」；節奏上，預計二季度和四季度表現較好，二季度市場風險偏好明顯改善，TMT 和消費領漲；四季度基本面預期打開空間，工業和金融全面啟動，指數漲幅相比二季度更大。