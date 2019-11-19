瑞訊銀行：美元兌人民幣的平靜狀態不會持續

瑞士在線金融和交易服務商瑞訊銀行（Swissquote Bank）發表最新評論，題為《儘管進一步寬鬆已經在「路上」 人民幣還是持穩》。

該行認為，市場預計美中即將簽署首階段貿易協議，同時撤回部分關稅將緩解兩國的緊張關系，繼而支持經濟活動。

報告提到，最近人民銀好行決定將其七天逆回購利率下調至2.5%，這是近四年來首次下調至該水平。至於早前8月及9月初的一年期貸款市場報價利率（LPR）亦似乎證實了最壞的情況。

該行認為，中美貿易協定的最終簽署時間或推遲今年12月，主要因為安排中國購買美國農產品之細節，以及潛在的關稅回落。由於上周六的部長級談判未有定論，目前人行的最新利率決定，未有對美元兌人民幣匯率帶來太大變化。

人行將進一步寬鬆 因素在於貿易協議結果

國內數據方面，10月零售和固定資產投資分別跌至7.2%和5.2%，而工業生產下行證實中國經濟存在下行風險。

該行更提到，預期人行將進一步寬鬆，尤其是主要基準貸款利率，不過時間及規模或取決於當前貿易協議的結果，以及是否仍會於今年12月15日對價值1,560億美元的中國進口貨加徵關稅，相信未來美元兌人民幣的平靜狀態不會維持太久。