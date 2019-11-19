【收市總結】港股3連升　重上27000點　手機設備股表現突出

港股連升3日。縱使中美就簽定首階段貿易協議的時間及地點仍未落實，以及香港整體社會局勢持續緊張，可是大市並無受影響，今日升逾400點，成功企穩27000點收市。手機設備﹑內需消費及醫藥股表現相當突出，瑞聲科技（2018））更是今日藍籌升幅王。

恒生指數收市報27093點，升412點；國企指數收市報10696點，升140點，成交額為799億元。

瑞聲揚6% 為表現最佳藍籌

美國政府再度給予華為90日豁免期限，讓華為可以繼續與美國企業有生意往來。消息成為手機設備股上揚動力，瑞聲今日表現理想，收市報56.5元，升6.1%；舜宇光學（2382）升5.1%，收市報129.8元，通達集團（0698）升3.3%，收市報0.62元，高偉電子（1415）升4.3%，收市報1.22元。

醫藥股繼續獲投資者追捧，中國生物製藥（1177）升4.8%，收市報11.68元，石藥集團（1093）升3.7%，收市報21.3元，金斯瑞生物科技（1548）升3.2%，收市報18.76元，藥明生物（2269）升3.2%，中午收市報88.5元。

旺旺業績後股價由跌轉升

內需及消費股普遍上揚，在中午時已公布中期業績的中國旺旺（0151），在業績公布後股價由跌轉升，收市報6.68元，升4.5%，蒙牛乳業（2319）升2.9%，收市報30元，康師傅控股（0322）升1.8%，收市報12.22元。

金融股方面，友邦保險（1299）以全日高位收市，報79.5元，升1.3%，香港交易所（0388）升2.8%，收市報251.8元，滙豐控股（0005）升1.1%，收市報58.85元。

此外重磅股騰訊控股（0700）升2%，收市報336.6元。