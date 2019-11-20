【中午收市】港股半日曾跌近300點　險守26800點

撰文：張偉倫
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美國參議院通過香港人權及民主法案，中方明確反對，加上美國總統特朗普指出，若對協議不喜歡，便再增加對華產品關稅。消息拖累港股今早低開157點，其後跌勢加劇至近300點，只能險守26800點。
恒生指數中午收市報26924點，跌169點；國企指數中午收市報10632點，跌64點，成交額為329.34億元。
出口股表現疲弱，萬洲國際（0288）跌3.5%，中午收市報8.28元，偉易達（0303）無升跌，中午收市報77.2元，敏華控股（1999）跌1.9%，中午收市報5.82元，創科實業（0669）跌1.7%，跌60.5元。
中國旺旺回吐逾3%
昨日上揚的中國旺旺（0151）今日回落，中午收市報6.45元，跌3.4%，蒙牛乳業（2319）跌1.8%，中午收市報29.45元，康師傅控股（0322）跌1.3%，中午收市報12.06元。
手機設備股方面，舜宇光學（2382）跌1.5%，中午收市報127.8元，高偉電子（1415）跌2.5%，中午收市報1.19元。
近期強勢的醫藥股亦回吐，石藥集團（1093）跌2.3%，中午收市報20.8元，中國生物製藥（1177）跌0.9%，中午收市報11.58元。
體育股方面，李寧（2331）升4%，中午收市報27.1元，特步國際（1368）跌1.8%，中午收市報4.32元。