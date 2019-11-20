《路透》﹕特朗普希望與中國達成更大協議

美國與中國的「第一階段」貿易協議原本應該只是一項範圍有限的協議，但熟悉談判的消息人士稱，如果美國總統特朗普（Donald Trump）接受了北京有關取消加徵關税的要求，這可能變成一項更巨大的協議。

《路透》今日報道，中國商務部11月表示，取消加徵關税是達成協議重要條件。中國的要求令美國官員懷疑己方要求的交換條件是否足夠。美國的要求包括，中國加大美國農產品購買、承諾改善對中國金融服務業准入以及承諾保護知識產權。

兩位知悉談判情況的消息人士表示，特朗普已經決定，除了取消定於12月15日對大約1,560億美元中國消費品加徵關税，如果還要取消已加徵的關税，中國方面需要做出更大讓步。

「特朗普想要的是與中國達成更大協議這一選項。比10月宣布的部份協議要大」美國企業研究院（AEI）研究中國的學者史劍道（Derek Scissors）說。

史劍道表示，特朗普是否同意取消已加徵的關税主要取決於，他是否認為會對他連任有利。一些白宮顧問盼看到，中國同意進行大規模且具體的農產品採購，同時美國仍維持已加徵的關税，作為未來談判的籌碼。

特朗普冀中國每年斥400億美元購農產品

一位華盛頓的貿易專家稱，特朗普在10月宣稱中國每年將採購400至500億美元的美國農產品；為了達到這一目標，他可能寧願取消美國自貿易戰於2018年開打以來加徵的所有關税。

白宮顧問稱，對任何協議來說，特朗普都是美國一方的最終決策人，而他尚未就任何具體條款作出承諾。