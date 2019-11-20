【收市總結】港股結束3連升　全日挫204點　友邦跌逾2%

撰文：張偉倫
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港股終止連日升勢，並曾錄得近300點跌幅，險守26800點。大市今日低收，與美國參議院通過《香港人權與民主法案》，及中美雙方在簽定貿易協議的進程再生負面消息。除出口及醫藥股下挫外，重磅股友邦保險（1299）跌逾2%，亦致大市低收。
恒生指數收市報26889點，跌204點；國企指數收市報10619點，跌78點，成交額為625.26億元。
出口股今日表現疲弱，萬洲國際（0288）跌3.1%，收市報8.31元，舜宇光學（2382）跌2.4%，收市報126.7元，申洲國際（2313）跌1.2%，收市報105.7元。
內需及消費股亦低收，中國旺旺（0151）跌3.1%，收市報6.47元，康師傅控股（0322）跌0.2%，收市報12.2元，蒙牛乳業（2319）跌1.5%，收市報29.55元。
金融股表現疲弱，友邦保險（1299）跌2.1%，收市報77.8元，有傳正研究收購西班牙證券交易所的香港交易所（0388）跌1%，收市報249.2元，滙豐控股（0005）跌0.6%，收市報58.5元。
地產股則走勢個別，恒隆地產（0101）跌0.5%，收市報16.46元，信和置業（0083）升0.7%，收市報11.74元。