【收市總結】港股內外交困　跌逾400點收市　出口股成重災區

撰文：張偉倫
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港股遭逢另一個跌市日。受到中美雙方在貿易協議再傳出負面消息，以及美國眾議院通過《香港人權與貿易法案》，拖累大市低開302點，其後跌勢擴大至近600點，只能險守26300點。除了出口股外，多隻重磅股亦受壓。
恒生指數收市報26466點，跌422點；國企指數收市報10450點，跌169點，成交額為754.32億元。
手機設備股今日普遍下挫，舜宇光學（2382）跌4.2%，收市報121.4元，瑞聲科技（2018）跌3.8%，收市報55元，高偉電子（1415）無升跌，收市報1.21元。
出口股亦受壓，萬洲國際（0288）跌3.1%，收市報8.05元，創科實業（0669）跌1.9%，收市報59.25元，偉易達（0303）跌1.2%，中午收市報76.2元。
藥股捱沽 石藥股近3%
醫藥股亦成為投資者沽貨對象，中國生物製藥（1177）跌2.1%，收市報11.32元，石藥集團（1093）跌2.8%，收市報19.98元。
內銀股紛紛向下，建設銀行（0939）跌2%，收市報6.27元，工商銀行（1398）跌2.1%，收市報5.66元，中國銀行（3988）跌1.9%，收市報3.17元。
重磅股友邦保險（1299）跌1.4%，收市報76.7元，騰訊控股（0700）跌1.8%，收市報329.4元。