雅高入摩指遭叫停　市值蒸發450億元　David Webb﹕泡沫終爆破

被視為今年港股神話的雅高控股（3313），因MSCI指數公司決定暫停將該公司納入旗下指數，股價大跌98%後停牌。在今年9月時，曾建議投資者勿沾手雅高的資深投資者David Webb，在其網誌上指出，今日雅高的表現，正好印證當日發出的警告屬正確。

雅高今年內的升勢，教投資者感意外。在今年9月15日，David Webb於網誌指出，從5月底至今年9月13日，公司股價累計升幅達812%。在9月13日，收市價為9.48元，而截至今年6月底時，每股有形資產淨值為0.37元。

在今下半年，雅高進行2宗交易，均以發行代價股價支付，發行價為0.81元。計及2項收購的資產，以及增發股份數量，每股有形資產淨值為0.4元，當日收市價為每股有形資產的24倍。同時翻查中央結算系統持倉，10大銀行及證券行合共持有雅高已發行股本數目的84.03%。

單日市值蒸發450億元

David Webb的警告發出後，雅高股價曾大跌，惟在本月初時該公司獲納入MSCI旗下指數，會在本月26日收市後生效。消息帶動股價在11月8日彈升40%。David Webb嘲諷MSCI，指出只要在投資組合內剔出雅高，投資者便可以輕易跑贏該指數，直至證監會在本月26日介入為止。

獲納入MSCI旗下指數，成為雅高股價彈升原因，同時公司在本月11日，亦宣布擬引入內地礦企，股價持續攀升。從本月7日起，直至昨日累計升幅達1.28倍。

隨著MSCI宣布暫停將雅高暫停加入旗下指數，股價即由高位大幅下挫，單日市值蒸發450億元。David Webb形容，雅高的泡沫已被刺穿。