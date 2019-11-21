胡祖六：貿易戰若變成金融戰　恐兩敗俱傷

有貿易專家認為，中美首階段貿易協議可能要拖至2020年才能敲定，高盛前高層表示，如果貿易戰拖下去恐兩敗俱傷。

《 路透》引述貿易專家和接近白宮消息人士表示，中美首階段貿易協議可能要拖到明年才能敲定，因北京方面向美方施壓，要求取消更多加徵的關税，而美國政府預期也向中方提出了更高的要求。而美國會通過香港人權法，也可能使協議的完成更為複雜。

中國官媒《環球時報》主編胡錫進也在Twitter表示，很少有中國人相信中國和美國能很快達成協議，中國希望達成協議，但也為曠日持久的貿易戰做好了準備。

然而，中美貿易戰若變成持久戰恐成雙輸局面。高盛前大中華區主席、春華資本集團主席兼創辦人胡祖六， 在北京彭博創新經濟論壇舉行期間接受《彭博》訪問時就提醒，中美貿易戰拖的愈久，雙方損失將愈大，且問題愈不容易解決。

胡祖六表示，中美本來是貿易戰，但曠日持久的話，就可能演變成科技戰，進一步就有可能是金融戰，層層升級，就會不僅僅是政治衝突。他認為，只有所有增加的關税全部消除，才能避免以後再度重演貿易戰，中美貿易打開新的局面，這才是問題得到了徹底的解決。

他解釋，並非低估首階段協議的重要性，但這實際上是一個停火的協議，不要再升級，給市場給公眾一個穩定的信號。