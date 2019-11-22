劉鶴：調節過高收入　形成橄欖型收入分配格局

《人民日報》發表中國國務院副總理劉鶴的文章《堅持和完善社會主義基本經濟制度（深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神）》。

文章指出，要全面落實社會主義基本經濟制度，堅持社會主義市場經濟改革方向，全面貫徹新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，加快建設現代化經濟體系。

文章稱，要堅持和完善公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，激發各類市場主體活力。公有制經濟和非公有制經濟都是社會主義市場經濟的重要組成部分，都是中國經濟社會發展的重要基礎。

如何縮小貧富差距是各國都面臨的大課題。（VCG）

文章強調，堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，促進效率和公平的有機統一。社會主義分配制度既有利於鼓勵先進，促進效率，最大限度激發活力，又有利於防止兩極分化，逐步實現共同富裕，使人民群眾共享改革發展成果。要有針對性地完善相關制度和政策，堅持和完善社會主義分配製度。

中等收入群體持續擴大對形成強大國內市場、推動經濟高質量發展、維護社會和諧穩定十分重要。擴大中等收入群體是一項長期任務，需要堅持以經濟建設為中心，解決好發展質量效益、擴大人力資本、發揮企業家作用、支持中小微企業發展、建設技能型勞動者隊伍等重大問題。要增加低收入者收入，擴大中等收入群體，調節過高收入，逐步形成橄欖型收入分配格局。

文章稱，要加快完善社會主義市場經濟體制，建設高標準市場體系——完善產權制度、完善要素市場化配置、完善公平競爭制度。