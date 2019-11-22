李克強：中國絕不搞量化寬鬆　稱續深化改革　擴大開放

中國國務院總理李克強指出，中國絕不搞量化寬鬆，將用好經濟逆周期調節工具，保持流動性合理充裕，加大力度降低實際貸款利率水平。

《人民日報》昨日（21日）報道，李克強21日在第四次「1+6」圓桌對話會上表示，「2019年以來，受內外多種因素影響，中國經濟面臨的下行壓力加大，但我們能夠實現年初確定的經濟社會發展主要目標任務。我們採取了一系列積極舉措，通過不斷深化改革，擴大開放，激發市場活力，頂住下行壓力。中國擁有巨大市場，營商環境不斷優化，發展潛力巨大。」

李克強指出，「2020年我們將保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，給市場以穩定預期。中國絕不搞量化寬鬆，將用好經濟逆周期調節工具，落實好今年實施更大規模減税降費，保持流動性合理充裕，加大力度降低實際貸款利率水平。致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境。把就業放在突出顯著位置，夯實未來經濟發展基礎。釋放內需潛力，進一步全面開放製造業，擴大開放服務業。」

中國實施穩健的貨幣政策。（多維新聞）

早前，11月19日，中國人民銀行行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室主任易綱主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會時強調，要繼續強化逆周期調節，增強信貸對實體經濟的支持力度，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速基本匹配，促進經濟運行在合理區間。