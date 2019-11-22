莎莎計劃未來1年關舖30間　冀降低租金支出　爭取生存空間

社會事件持續，內地旅客數字急降，莎莎（0178）中期業績由盈轉虧，錄得虧損3,653萬元，去年同期溢利2.03億元。管理層在分析員會議上稱，未來一年計劃關閉30間香港店舖、業主要至少減租五成才考慮續租，及加快在內地華南地區增設店舖。

莎莎發言人回覆《香港01》時指出，與香港零售業同業一樣，正受到不利的市場環境影響。部份業主已於集團要求下同意短期減租，但租金減幅僅杯水車薪。由於目前香港經營環境極度困難，為爭取生存空間，集團積極減低租金支出，包括減少店舖數目，及繼續要求業主減租。視乎市況及與業主商討減租的結果，集團初步計劃於未來一年減少約30間店舖數目，冀能盡快恢復店舖盈利貢獻。

此外，集團希望能與員工同舟共濟，所以正積極採取措施，為集團及按佣金制度受薪的前線員工爭取合理收入。同時亦會因應業務需求，調整人手部署，嚴格控制各部門及前線員工的人工成本。

10月至今港澳地區同店銷售跌39.1%

莎莎在中期業績報告上提及，香港的社會事件嚴重影響旅遊與商業活動，於10月1日至11月18日的第三季度，港澳地區零售銷售及同店銷售分別跌39.4%及39.1%，預料聖誕節及農曆新年黃金檔期的旅客人次可能進一步惡化，短期內難以回復至原有水平。

截至今年9月底，莎莎約有4,500名僱員，較今年3月底減少200名員工，期內員工成本為5.55億元。港澳地區分店數目為118間。