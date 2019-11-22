標普﹕暫無須調整香港評級　稱進入中國市場的獨特優勢仍在

《彭博》報道，標普認為即使本港局勢動盪，但認為無須調整評級，並認為香港進入中國內地市場的獨特優勢，將保住其亞洲金融中心地位和當前的信用評級。

標普亞太主權評級資深董事陳錦榮（Kim Eng Tan）接受《彭博》訪問時表示，其他國家或地區相比，香港有機會進入中國內地市場實在「好得多」。即使香港出現示威活動，但這種優勢亦不會消失。他預計，香港政府不會滿足示威者的許多要求，因為任何改變都需要獲得北京批准。

標普：示威難以在不遠的將來解決

陳錦榮指，目前社會的狀況不會成為香港的結構性問題，認為示威會在某個時候平息，不過難以在不遠的將來或可預見的未來解決。然而，標普目前仍未看到轉弱的趨勢令機構於未來一兩年改變對香港評級的看法。他又稱本港經濟雖然弱於預期，但相比高收入國家或地區中，香港的表現或依然不錯。

標普認為，示威活動確實影響標普對香港的評估。（資料圖片）

他表示，示威活動確實影響標普對香港的評估，包括「顯著降低」對其政策執行和應對未來衝擊能力的看法，另外財政表現亦不如以往。但他指出，不代表需要調整香港的「AA+」評級和展望。

陳錦榮認為，香港今天之所以仍然是重要的金融中心，背後有著非常強大的結構性原因，而他亦未發現有資大規模撤離香港的意圖。

穆迪已將香港Aa2發行人評級展望降至「負面」

報道提到，標普與穆迪對本港看法有異，穆迪早於今年9月已將香港Aa2發行人評級的展望，從穩定調整為負面，原因是示威活動破壞香港作為貿易和金融中心吸引力。

另外，較早前惠譽下調香港的外幣發行人長期信用評級，屬1995年以來首次，惠譽稱香港近期的政治動盪加深人們對管治的疑慮。