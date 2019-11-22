多隻上證50指數成份股　市賬率低於1　《路透》﹕投資者看淡前景

中國「漂亮50」指數中有超過三分之一的成份股，3年來首次跌至預示經濟將進一步放緩、面臨一定的壓力。

《路透》今日報道，這些公司的股票價格現在低於賬面價值。這可能意味着投資者預期這些公司的市場形勢近期不會改善，因為曠日持久的中美貿易戰削弱了中國市場的需求。

中國最大的煤礦企業中國神華（上海﹕601088）A股市賬訊，在周四（21日）跌至0.98，此前其他一些重磅藍籌股已跌破賬面價值。

中國國家主席習近平表示，中國經濟長期向好態勢不變。（新華社）

對上一次神華A股市賬率跌穿1，是在2016年，當時中國股市發生股災。

「上證50指數」被譽為中國的「漂亮50」指數，成份股中包括中國許多最大的上市公司。在該指數中，共有18個成份股已跌破賬面價值。「這些偏低估值反映了對中國經濟相當悲觀的預期，中國經濟仍進一步承壓，2020年增長率可能跌破6%」華鑫證券分析師嚴凱文指出。

在這50隻成份股中，多隻銀行股市賬率處於排名榜下游。因中國經濟放緩令銀行獲利承壓，資產品質引人質疑。上證50指數成分股也備受外資青睞，隨着中國進一步開放金融市場，明晟MSCI等國際主要指數公司提高A股比重，外資紛紛物色投資機會，偏好行業龍頭。

華鑫證券的分析師嚴凱文表示，中國的未來要靠科技業，科技股已成為投資者配置資產的標準選項，可能會分走傳統行業的投資興趣。