【收市總結】港股反彈逾百點　與26600點僅一步之遙

撰文：張偉倫
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港股今日終於回穩。近期市場接連傳出負面消息，拖累港股表現，更曾下試26300點邊緣。今日大市反彈，曾錄得逾220點，挑戰26700點。不過投資者並不踴躍，全日成交額不足700億元。
恒生指數收市報26595點，升128點，國企指數收市報10506點，升55點，成交額為672.12億元。
出口股今日回升，萬洲國際（0288）升1.9%，收市報8.2元，申洲國際（2313）升1.5%，收市報104.9元。
重磅股騰訊控股（0700）亦回升，收市報334.8元，升1.6%，友邦保險（1299）亦升0.8%，收市報77.3元，升0.8%，滙豐控股（0005）升0.4%，收市報58.15元。
內房股亦上升，華潤置地（1109）升1%，收市報34.4元，中國海外發展（0688）升1.7%，收市報26.65元，龍湖集團（0960）升0.8%，收市報32.45元。
美團股價曾創新高
美團點評（3690）公布第3季業績後，今日獲投資者追捧，並創下103.5元新高，收市報98.05元，升6.7%，成交額達75億元，為今日成交額最活躍的港股。
此外昨日遭沽空機構狙擊﹑大跌9成後停牌的卡森國際（0496），升4.8倍，收市報2.63元，成交額達7.38億元。