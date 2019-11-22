《彭博》﹕劉鶴在《人民日報》撰長文　突顯非公有經濟重要性

中國國務院副總理劉鶴《人民日報》上發表了長篇文章。《彭博》分析，認為劉鶴強調了非公有制經濟對中國的重要性。

《彭博》的文章指出，劉鶴以《堅持和完善社會主義基本經濟制度》為題，論述了四個部分：堅持和完善社會主義基本經濟制度的重大意義；堅持和完善公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，激發各類市場主體活力；堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，促進效率和公平的有機統一；加快完善社會主義市場經濟體制，建設高標準市場體系。

《彭博》進一步分析，稱這篇逾6,000字的文章給出了對上個月共產黨理論變化的最權威解釋之一。10月，中共四中全會將市場經濟拔高到所謂的「社會主義基本經濟制度」之中。

劉鶴曾指出，中國經濟在多重挑戰面前繼續穩中向好。（Reuters）

劉鶴在文章中寫道，中國政府打算完善公平競爭制度，加強知識產權和商業秘密保護。

保護商業秘密是在華經營的外國公司的一大關切，中國官員已試圖通過一部管理外商投資的新法律來解決擔憂。是否成功將取決於新規的實施和維護情況。

此外，劉鶴還談到了擴大中等收入群體對形成強大國內市場並維護社會和諧穩定的重要性。

劉鶴稱要擴大中等收入群

這篇文章發表的背景是，中國的政府主導經濟模式受到了越來越多的審視。美國克林頓政府第二任期的美國貿易代表巴爾舍夫斯基（Charlene Barshefsky）11月21日批評中國倒向重商主義。

《彭博》分析，儘管沒有證據表明劉鶴的文章是對此的直接回應，但該文章代表了對類似批評作出的官方辯護，力爭說明中國的模式並非嚴格由政府主導。

另外，劉鶴強調要調節中國過高收入形成橄欖型收入分配格局，建高標準市場體系。