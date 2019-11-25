【中午收市】區選過後港股半日勁升近470點　地產股上揚

撰文：張偉倫
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區議會選舉結束，多名泛民候選人勝出，被外界視為有助為社會環境，帶動今早大市高開294點，其後升幅更一度超過500點，多隻地產股擁有理想表現。
恒生指數中午收市報27063點，升467點；國企指數中午收市報10661點，升154點，成交額為405.19億元。
九倉置業半日升6%
地產股今日普遍上揚，九龍倉置業（1997）升6%，中午收市報45.3元，新鴻基地產（0016）升3.5%，中午收市報114.8元，新世界發展（0017）升2.5%，中午收市報10.6元，希慎興業（0014）升2.6%，中午收市報29.65元。
內房股亦上揚，碧桂園（2007）升3.7%，中午收市報11.28元，中國海外發展（0688）升1.5%，中午收市報27.05元，中國恒大（3333）升0.4%，中午收市報19.38元。
阿里巴巴掛牌前夕 阿里系走勢各異
金融股方面，友邦保險（1299）升3.2%，中午收市報79.75元，滙豐控股（0005）升1.9%，中午收市報59.25元，中銀香港（2388）升1.7%，中午收市報27.25元，香港交易所（0388）升1.8%，中午收市報250.2元。
阿里巴巴（9988）明日掛牌，阿里系今日各異，阿里健康（0241）跌1.6%，中午收市報8.36元，阿里影業（1060）升0.8%，中午收市報1.31元。
其他藍籌股方面，港鐵公司（0066）中午收市報43.9元，升2.5%，中電控股（0002）升1%，中午收市報81元。