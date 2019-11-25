歐洲三季度手機銷量：華為回升　小米暴增

Canalys發佈的歐洲三季度智能手機銷量報告顯示，在二季度銷量增速為收縮16%的情況下，華為手機三季度回暖，出貨量幾乎與2018年同期持平，市場份額也重回20%以上，僅次於三星，位列歐洲第二。

中國某華為店，客戶體驗華為摺疊手機。（VCG）

據《中國觀察者網》周一（25日）報道，報告顯示，小米手機以73%的按年增速，成為歐洲智能手機TOP 5品牌中增長最快的一家，市場份額也突破10%大關。

Canalys分析師警告：「雖然三季度的出貨量相比二季度有所復甦，但華為仍未走出最糟糕時期。其西歐的出貨量按年下降了17%，但中東歐市場對華為來說更加穩固，出貨量年均增長達到了26%」。

不過，分析人士也提到，華為的中國同行也正在歐洲迅速擴張，例如小米正在歐洲不斷拓展渠道；其他中國品牌OPPO、一加、realme、vivo也正在品牌和銷售上投入更多的資金。

報告顯示，華為三季度銷量為1,160萬台，總量按年微降10萬台左右，市場份額達22.2%。

這份榜單顯示，歐洲超過亞太地區成為智能手機增長最快的地區，增長達到了8%。其中三星2019年三季度歐洲銷量為1,870萬台，按年增長26%，這一結果確保其以35.7%的市場份額繼續佔據着歐洲出貨量第一的寶座。

蘋果雖然以18.6%的市場份額，仍然佔據着榜單的第三位，但其三季度980萬台的銷量，按年下降了4%。

排在蘋果後面的小米，銷量處於強勁增長之中，繼二季度在歐洲市場暴漲53%之後，這一季度再繼續暴漲73%，達到了550萬台，份額已經達到了10.5%。

排名第五的HMD（新諾基亞手機）三季度的銷量只有90萬台，按年下降25%，1.8%的市場份額比上一季度萎縮了0.2%。