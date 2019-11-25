英皇國際半年轉盈為虧　受累投資物業重估減值　派中期息3.5仙

英皇國際（0163）收市後公布中期業績，截至今年9月底止6個月，按年轉盈為虧，股東應佔虧損錄5.19億元，去年錄得股東應佔溢利為25.04億元；每股虧損0.14元；中期息每股派3.5仙，按年少派25.5%。

期內基本股東應佔溢利為8.24億元，按年跌12.5%。

租金收入按年跌近2成

期內，集團總收入錄得12.38億元，按年下跌19.42%；其中租金收入減少13.04%，至5.13億元，佔總收入之41.5%。

由於期內並無來自物業銷售的收入入賬，物業發展收入為零，去年同期為2.09億元；酒店分部收入輕微減少1.68%至7.24億元，佔總收入之58.5%。

毛利則下跌21.56%，至8.59億元。

投資物業重估減值為12.99億元，去年同期為重估增值16.78 億元。撇除投資物業重估減值，期內錄得基本溢利8.24億元，按年下跌12.5%。

撇除重估減值 股東應佔溢利8.24億元

集團表示，由於6月起本地社會動盪，零售租戶的負擔能力受損，業主亦受到減租的壓力，從而削弱發展商從零售物業獲得的租金收入。企業普遍推遲進行搬遷或擴張，核心商業區的辦公室租金在未來幾個季度很可能會下降。

然而，住宅物業銷售市場仍然活躍，集團已為往後數年制定堅實的住宅物業發展藍圖，該等項目將在中短期內帶來可觀貢獻。鑒於低利率環境及對住宅單位的根本需求，集團對本地住宅物業市場的長遠發展仍持審慎樂觀態度。

為響應政府的活化工廈計劃，集團正積極物色潛在項目，例如屯門新安街13至15號、葵涌國瑞路45至51號及觀塘新傳媒集團中心，長遠而言有助於創造附加值並平衡其投資組合。