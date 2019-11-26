高盛﹕美國國會或出現兩黨對立局面　助牛市持續

高盛（Goldman Sachs）表示，美股牛市將在2020年持續下去，這在一定程度上得益於美國兩黨的政治僵局。

據《新浪網》今日報道，高盛美國首席股票策略師戴維·科斯汀（David Kostin）在標題為「United we fall，divided we rise」的報告中概述了他對2020年的市場預測，包括即將舉行的美國總統大選對市場的影響。

「我們預計當前美股牛市將在2020年持續。持久的利潤周期和持續的經濟擴張將在2020年初將標普500指數推高5%，至3250點，」科斯汀寫道， 「但是不斷上升的政治和政策不確定性將使該指數在2020年的大部分時間裏保持區間波動。」

2013年7月16日，紐約證券交易所的高盛投資公司。（VCG）

高盛的分析顯示，自1928年以來，在分立政府下標普500指數12個月的平均收益率為11%，而在統一政府下則為8%。那是因為兩黨對立的「分裂」國會（兩黨會對各自的改革措施相互制約）往往比一個政黨控制國會時產生更好的回報。

更好回報的原因可能是，兩黨對立的「分裂」國會，可能會採取行動阻止美國總統特朗普的激進貿易策略，同時削弱民主黨對共和黨減税措施的限制。

科斯汀補充說：「選舉結果可能會放大風險，或經濟增長前景可能惡化。統一政府可能會促使投資者假設減税措施被推翻，並降低2021年每股收益的預期。」

予標普500指數目標價為3400

高盛目前仍是對2020年市場前景最樂觀的投行之一。

高盛股票策略師早些時候表示，其2020年標普500的目標點位是3400點，比策略師的平均目標點位3272點高出4個百分點。