【中午收市】港股先高後低　半日跌26點　阿里首掛報捷

港股今早高開低走。美國股市高收，道瓊斯指數並企穩28000點，帶動大市高開190點，一度擴大至逾200點。可是升幅未能再擴大之餘，大市更掉頭向下。至於今日掛牌的阿里巴巴（9988），則較招股價高出近7%。

恒生指數中午收市報26966點，跌26點；國企指數中午收市報10635點，升6點，成交額為472.3億元。

港交所及騰訊先揚後跌

作為今年全球集資額最大的新股，阿里巴巴相當獲投資者重視，結果半日收市報188.1元，較高招股價176元，高出6.8%。至於阿里系表現，阿里影業（1060）跌0.8%，中午收市報1.29元，阿里健康（0241）跌0.6%，中午收市報8.39元。

隨著阿里巴巴上市，對香港交易所（0388）曾帶來刺激，高見254.2元，其後掉頭向下，中午收市報248.4元，跌0.5%。

同為內地科網股龍頭的騰訊控股（0700），曾高見342元，不過股價隨後回軟，中午收市報337.2元，跌0.5%。其他科網股方面，金山軟件（3888）升0.3%，中午收市報17.72元。

醫藥股逆市上揚

雖然大市回落，但是醫藥股仍上揚，中國生物製藥（1177）及石藥集團（1093）均錄得0.9%升幅。

手機設備股走勢個別，舜宇光學（2382）升2.5%，中午收市報124.7元，瑞聲科技（2018）則跌2.8%，中午收市報54.8元。

至於近期兩度在澳洲進行併購的蒙牛乳業（2319），亦逆市上升，中午收市報30.35元，升2.4%。