《路透》﹕中國小型銀行再現擠兑風波　資金危機幽靈未消散

2019年11月初，中國遼寧營口沿海銀行因現擠兑風波廣受關注，有報道指出，中國小型銀行重現擠兑風波，再現資金危機幽靈。

《路透》今日報道，小型銀行資金來源以儲戶存款為主，營口是最新一家因儲戶擔憂財務問題而遭到擠兑的小型銀行。資金危機曾導致政府接管小型地區銀行包商銀行，引發儲戶恐慌。營口沿海銀行為了亡羊補牢，上調原本就已經很高的存款利率。

自從2016年政府進行金融體系去槓桿化以來，融資活動便已經承壓。而8月以來政府引導貸款利率下行以提振放緩的經濟，使壓力進一步加劇。

人行已發文警示金融風險。（視覺中國）

分析師稱，隨着貸款收入減少，而且不像較大的同業一樣擁有各種融資手段，中小型銀行不得不通過提高存款利率來吸引儲戶，而這樣的做法又進一步破壞了他們的穩定性。

營口警方於11月6日發佈通告稱：「今日網上盛傳關於營口沿海銀行深陷財務危機的不實謠言，導致大批儲戶前往銀行兑現」。據當天路透目擊者所見，沿海銀行六家營業網點櫃枱後碼放着一摞摞的現金。

兩周內第二宗銀行擠兌事件

營口沿海銀行是不到兩周內發生的第二宗銀行擠兑，之前一起發生在河南伊川農村商業銀行，這家銀行的前任董事長被監管機構調查，引發部分儲戶集中提款。但和5月救助內蒙古包商銀行不同的是，地方政府在應對最新這兩宗恐慌事件中起到了主導作用，而當時中央政府接管包商銀行，導致銀行間貸款利率大幅上升。

所以，分析認為，儘管中國4,500多家地方銀行規模較小，但由於這些銀行與大型銀行關係甚密，且小商戶儲戶基礎龐大，因此它們的問題不容忽視。另外，由於擔心擠兑影響資金命脈，監管者並沒有對小型銀行回報率較高的定存進行取締。