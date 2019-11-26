人行﹕今年到期公司信用債達6.3萬億元人民幣　籲當心違約風險

內地經濟增長放緩，引發投資者對內地企業債務違約問題的憂慮。會計師事務所安永更預期，今年內累計債務違約債務金額，或超過1,200億元（人民幣‧下同），成歷來新高。人民銀行亦發出警告，在《金融穩定報告（2019）》內指出，今年到期的公司信用債規模超6.3萬億元，需密切關注違約風險。

人行指出，2019年全球經濟增長勢頭有所減弱，加之中美貿易摩擦局勢複雜，部分企業盈利能力趨於下滑，內生償債能力下降，考慮到2019年公司信用類債券到期規模（含回售規模）預計超過6.3萬億元，需要密切關注債券市場違約風險。

內地企業債務違約情況，惹市場人士關注。（視覺中國）

不過報告也指出，隨着前期有關部門出台的穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期等各項政策開始發揮作用，中國國內宏觀經濟環境將整體保持企穩向好態勢，目前違約主體行業和地域也較為分散，不存在大面積違約的基礎。

「總體來看，2019年債券市場個體違約事件還可能持續發生，部分對債務融資依賴程度過高，尤其嚴重依賴短債滾存的企業，可能仍是年內違約的主要群體。」報告稱。

報告指出，2019年公司信用類債券到期兑付較為集中，債券市場仍面臨違約風險加大的壓力。下一步，應持續加強債券市場制度建設，進一步完善違約債券處置機制，提高違約處置效率，推動市場應對和化解風險的能力不斷提升。

野村﹕明年第2季起為內企償還離岸債高峰期

內地企業債務金額及違約問題，近年屢受投資者關注。野村發表報告，預計截至今年第3季止，未償還中國企業離岸美元債升至8,768億元（美元‧下同），按年增幅為13.4%，並預期從今年第4季起的未來1年，平均每季有407億元債務到期，又認為在明年第2季，為還債的季度高峰期。

該行又指出，隨著還款壓力上升﹑人民幣貶值﹑經濟增長放﹑盈利增長放緩，及內地金融風險潛在溢出效應等因素，預料中資企業離岸美元債市場，未來數季將面臨更多的不利因素。

野村指出，截至今年９月底，未償還中國企業離岸美元債升至8,768億美元。（視覺中國）

《彭博》﹕將有670億港元離岸債到期

《彭博》在今年9月時亦引述數據指出，明年將有總值86億元（約670億元）離岸債到期，目前有關債券的孳息率達15%或以上，又指出按相關條款，反映投資者信心不足。至於在2021年到期的債券，亦有70億元。

報道又指出另有40%目前尚未贖回﹑而發行人被視為存有較大問題的債券，會在明年到期。可是中國政府正致力於去槓桿，致債券更容易陷入違約的情況。