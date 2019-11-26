高盛：美國將減少中國商品關税　料帶動人民幣上揚　籲買入

高盛預估，美國將會減少對中國商品關税，並將帶動人民幣升勢，因此建議買進人民幣。除人民幣之外，高盛亦看好其他亞洲貨幣，如印尼盾及泰銖的未來漲勢。

據《彭博》今日報道，高盛全球外匯和新興市場戰略主管Zach Pandl表示，若美國確定將取消對於中國部份商品的關税，則將會帶動人民幣在2020年第一季短暫且急遽的攀升。

雖然近日來，中美持續針對第一階段協議，進行密集的談判，但是，人民幣匯價仍受到貿易戰影響，自2019年以來，已下跌了1.6%。特朗普（Donald Trump）政府自2018年以來，已針對共3,600億美元的中國商品加徵關税，並威脅將於12月15日起，對中國1,600億美元商品進行另一波關税的徵收。

但是，由於近日來，中美雙方針對貿易談判，持續釋放樂觀消息，Pandl認為，儘管雙方目前對於關税議題，尚未達到共識，但預測美國最終還是會取消部份中國商品的關税。Pandl表示，美國將會要求中國開放金融與資本市場，作為貿易談判的其中一個條件。

建議買入印尼盾及泰銖

除了人民幣之外，Pandl亦看好印尼盾及泰銖走勢。他認為，由於全球經濟成長疲弱，世界各國央行持續釋出低利政策，但印尼目前之基準利率為5%，大幅高於其他國家，因此，受惠於高利率水準，Pandl認為印尼盾還有上升空間，並建議買進印尼盾。

另外，泰國亦因為高經常帳順差，使泰銖匯價自2019年以來持續上漲，Pandl看好泰銖後續漲幅，亦建議買進泰銖。