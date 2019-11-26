美學者：美國大選臨近 特朗普將被迫結束貿易戰

美國哈佛大學訪問學者、薩福克大學政治學和法律研究系教授塞瓦斯蒂安·羅約（Sebastian Royo）稱，美國總統特朗普或將被迫結束貿易戰，其中美國經濟態勢是關鍵因素。

《新華社》旗下的《參考消息》報道，塞瓦斯蒂安·羅約指出迄今為止，經濟一直是特朗普（Donald Trump）最成功的領域之一，這將成為他爭取連任的重要籌碼。但地平線上有烏雲，儘管美國經濟仍保持強勁增長，但有迹象表明增長在放緩。

此外，也有迹象表明美國經濟的其他重要領域正陷入困境。例如，製造業受到貿易戰、世界經濟下滑和消費者信心下降的影響，在9月裁掉了2,000個崗位，並正在出現2009年以來的最大萎縮率。最後，美國勞動力市場9月的數據表明，私營產業的就業增長疲軟。

中美貿易戰已經進入持久戰時期。（Reuters）

文章表示，這些結果與美國與中國的貿易戰有關，它拖累公司投資決策，並引發股市緊張情緒。從經濟角度來看，美國感受到出口下降和進口價格上漲的壓力。

文章稱，特朗普熱衷於關税戰，以此作為迫使其他國家遵循他意願的手段，但他似乎沒有一個連貫的計劃或長期戰略。相反，貿易緊張顯然不再是戰術，而是變成常態。

文章認為，大選臨近迫使特朗普結束貿易戰，減輕它給選民和國家造成的痛苦——如果他想連任的話。