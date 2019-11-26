【收市總結】阿里首掛報捷　港股卻高開低　成交額逾1330億元

全球焦點新股阿里巴巴（9988），今日終於以第二上市形式，登陸香港股市。香港交易所（0388）行政總裁李小加今早出席上市儀式時，對阿里巴巴終於在港上市感到感恩，又稱該公司屬偉大的公司。阿里巴巴成功掛牌，曾為今日港股表現帶來刺激作用，可惜高開低收，結束了連日升勢。

恒生指數收市報26913點，跌79點；國企指數收市報10617點，跌12點，成交額為1,330.48億元。

阿里巴巴成交額近140億元

阿里巴巴收市報187.6元，較招股價高6.6%，以每手100股計，不計手續費賺1,160元。該公司今日交投相當活動，成交額接近140億元。至於阿里旗下的阿里影業（1060）及阿里健康（0241），今日表現疲弱，阿里影業收市報1.29元，跌0.8%，阿里健康收市報8.24元，跌2.4%。

雖然今日阿里巴巴掛牌，為大市及港交所打打氣，惟最終兩者均低收。港交所收市報248.6元，跌0.4%。

至於一眾科技股方面，騰訊控股（0700）跌0.9%，收市報335.6元，金山軟件（3888）升0.1%，收市報17.68元，美團點評（3690）收市報100.8元，升2.5%。昨日已公布第3季業績的同程藝龍（0780）升5.2%，收市報12.94元。

地產股紛紛回吐

昨日上揚的地產股及收租股今日紛紛回吐，長實集團（1113）跌2.3%，收市報52.45元，九龍倉置業（1997）跌2.1%，收市報43.8元，新世界發展（0017）跌1.7%，收市報10.36元，領展房產基金（0823）跌1.6%，收市報81.15元。

不過內需及消費股仍上揚，蒙牛乳業（2319）升3%，收市報30.55元，中國旺旺（0151）升2.4%，收市報6.8元，歐舒丹（0973）曾高見20.75元，收市報19.94元，升9.1%。