聯儲局經濟學家警告：印鈔應對赤字 美國將陷入經濟災難

美國聯儲局經濟學家警告說，如果像現代貨幣理論的支持者所建議的那樣，通過印鈔來彌補赤字開支，會導致美國陷入一場經濟災難，這從其它國家的失敗中可以得到教訓。

《騰訊財經》周二（26日）報道，相關經濟學家指出，只要收入以更快的速度增長，高水平的債務不一定是不可持續的。他們指出，陷入困境並指望央行救助的國家往往經濟表現不佳。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）稱貨幣政策有利於支持強勁就業市場。（新華社）

聯儲局經濟學家Scott A. Wolla和Kaitlyn Frerking表示：「一些債台高築的國家已嘗試過印鈔來解決問題。在這種情況下，政府通過發行債券來借錢，然後命令央行通過印鈔來購買這些債券。然而，歷史告訴我們，這種政策會導致極高的通脹率（惡性通脹），並往往以經濟崩潰告終。」

兩位經濟學家表示：「要防止這種情況的發生，一個重要的政策是一個獨立的央行，避免政治干預，有明確的目標（如一個特定的目標通貨膨脹率），以便它可以制定政策來維持經濟健康長遠發展，而不是應對政治壓力。」

目前，美國聯邦政府債務總額超過23萬億元（美元‧下同），佔GDP的103.2%。公眾實際持有的債務總額為17.1萬億元，佔GDP的76%。在2019財年，政府的預算赤字為9,844億元。