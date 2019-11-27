奧迪計劃2025年前裁9500人　冀節省60億歐元　加快轉型電動化

奧迪將在2025年前裁員9500人，以節約60億歐元用於企業電動化轉型。奧迪在聲明中表示，公司必須精簡併適應未來。

德國大眾汽車集團旗下豪華車品牌奧迪，於當地時間周二（26日）發佈聲明稱，計劃到2025年裁員9,500人，佔員工總數的10.6%。這將為奧迪在未來十年節省60億歐元，以支持企業加快向電氣化和數字化轉型。

裁員的同時，奧迪也稱，其將在電動汽車和數字化領域新增多達2,000個新職位，因此淨失業人數將為7,500人。

近來，各大車企紛紛加快電動化轉型步伐，奧迪也不例外。2019年3月，奧迪宣布，計劃到2023年在電動化、數字化和自動駕駛等領域投資140億歐元。同年10月，奧迪公布其電動化規劃藍圖，表示將全面邁入電動出行時代，全面轉型為電動出行服務提供商，到2025年計劃推出30餘款電動化車型，電動化車型的銷量將佔總銷量的40%。

冀透過裁員維持利潤率

奧迪首席執行官布拉姆·肖特（Bram Schot）表示：「在動盪時期，我們正在讓奧迪變得更加敏捷、高效，這將提高生產率並增強德國工廠的可持續競爭力。」

奧迪還稱，此次裁員將包括管理職位，而且裁員將通過員工流動和提前退休計劃沿着人口結構曲線進行，以確保公司保持 9.0%至11%的利潤率。