IDC：中國5G發展助明年手機市場回復增長

5G發展漸趨成熟，行業研究機構IDC發表報告指，全球智能電話出貨量連續三年錄得倒退後，隨著中國5G發展，相信明年出貨量將恢復增長，並預計全球出貨量按年增長1.5%，達到逾14億部。

IDC報告指，明年出貨量將恢復增長的原因，主要包括近期中國積極推動5G發展、智能電話供應鏈、OEM廠家的表現。IDC認為，中國很大機會成為最大手機出貨量的地方，但同時美、英、韓等重要市場亦會幫助推高明年出貨量。

蘋果明年後期或推5G手機 助推出貨量。

IDC料明年5G手機出貨量高達1.9億部，相當於預測全球出貨量的14%，遠高於2010年4G推出首年的1.3%。

價格方面，IDC認為5G智能電話價格將快速下降，以刺激出貨量上升，但未來5G手機價格仍具上升空間。

IDC料iPhone今年出貨量料按年減11.4%，跌至1.85億部。

報告又分析，今年Android手機市佔率將從去年的85.1%上升至86.6%，主要是受惠5G及中國品牌增加產品機款；相反，iPhone今年出貨量料按年減11.4%，跌至1.85億部，主要是市場因素以及缺乏5G產品。不過，蘋果或於明年後期推岀5G手機，有助推高出貨量。