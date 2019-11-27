《路透》調查﹕分析師預測中位數　料日股明年底或可見25000點

在過去一年半，中美雙方不時就經貿問題且戰且談，難免影響投資者信心。隨著雙方有機會簽定首階段協議，投資者對企業盈利及股市前景信心有改善。《路透》最新的調查更顯示，分析師預料明年日本股市，可以創自1991年以來新高，對明年日經指數預測中位數為25,000點。

其實今年日本股市累計升幅已達16%，與中美雙方在經貿談判上不時傳出正面消息有關。

《路透》在本月11至25日期間，向26名分析師及基金經理進行調查，其預測中位數為25,000點。同時引述索尼金融控股分析師Hiroshi Watanabe指出，以半導體同期為開端的全球經濟景氣周期，正開始上行，又預期上市公司的每股盈利將會上揚。惟這是按中美雙方將會達成協議為前提。

IT類股強勢 升幅要其他類別股配合

Asset Management One基金經理Hisashi Iwama指出，難期待全球均實施財政刺激措施，預料全球企業信心可溫和改善，又預料不少國家會維持寬鬆貨幣政策，長期債券收益率將處於低位。

不過第一生命經濟研究所資深分析師Koichi Fujishiro指出，受到日本經濟前景仍低迷影響，預料明年底時日經指數處於24000點，又指出縱使與IT相關的上市公司股價未止回軟，可是日經指數要再試高位，便需要其他類別股價出現反彈。