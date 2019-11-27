【中午收市】港股續於26900點附近徘徊　阿里巴巴續當炒

港股今日繼續在26900點附近上落，並無明確方向。反而昨日已掛牌的阿里巴巴（9988），仍是投資者追捧對象，高見195元，創下新高。另一科技股美團點評（3690），亦創下新高。

恒生指數中午收市報26926點，升12點；國企指數中午收市報10621點，升4點，成交額為412.9億元。

美團再上揚並創新高

阿里巴巴今早續上揚，高見195元，中午收市報193.4元，升3.1%，成交額繼續活躍，半日成交額達63.7億元。美團今日再創新高，高見105.2元，中午收市報104.8元，升4%。

另一大型科技股的騰訊控股（0700），中午收市報337元，升0.4%。不過金山軟件（3888）跌0.3%，收市報17.62元。

出口股今日再獲投資者垂青，創科實業（0669）升1.8%，中午收市報61.6元，瑞聲科技（2018）升1.6%，中午收市報54.5元，萬洲國際（0288）升0.9%，中午收市報8.23元。

中生製藥績後挫近5%

獲大行唱好的港鐵公司（0066），中午收市報44.6元，升2.9%。地產股今早亦普遍上揚，領展房產基金（0823）升1.3%，中午收市報80.75元，長實集團（1113）升1.1%，中午收市報53.05元。

不過醫藥股表現疲弱，昨日收市後公布首三季業績的中國生物製藥（1177），半日跌4.8%，中午收市報10.66元。