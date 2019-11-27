《華爾街日報》：中國對與美國達成貿易協議保持樂觀

在中美經貿高級別磋商雙方牽頭人11月26日通話後，中方發出了與美國貿易談判進展順利這一近幾周來最積極的信息，雙方均尋求達成的一項有限協議的前景由此向好。《華爾街日報》發文稱，中國對貿易協議的達成保持樂觀態度。

《華爾街日報》報道，中國商務部表示，中美雙方已「就解決好相關問題取得共識」。這一訊息雖然簡短且公式化，但卻值得注意，因其是在中美經貿高級別磋商中方牽頭人劉鶴，與美方牽頭人美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話之後發出的，且暗示幕後對話已經讓北京方面樹立了信心，認為雙方有望克服分歧。

有分析表示，特朗普或將被迫結束貿易戰。（Reuters）

美國德傑律師事務所（Dechert LLP）駐北京律師、為跨國企業在華業務提供諮詢的陶景洲稱，他認為中國渴望達成協議。他還稱，中國不能接受這種不確定性給其經濟蒙上陰影。

美方也感受到需要達成協議的壓力，這既能幫助特朗普（Donald Trump）提振市場信心，因為市場正期待美中達成協議，同時也會為特朗普爭取連任提供助力。白宮政治顧問數月來一直在爭論，究竟是與中國達成一項特朗普可用來吹噓的協議對他更有利，還是讓爭端持續以表明特朗普不願向北京方面屈服。

特朗普的顧問表示，達成一項初步協議可同時滿足這兩個目的。特朗普可以說他設法達成了一項在一定程度上開放中國經濟的協議，同時也可辯稱只有他才能成功地向北京施壓，迫使其在以後作出更充分的讓步。