摩根大通：若中美達成協議　明年首季人民幣轉強至6.98

摩根大通發表報告稱，人民幣短期前景在很大程度上取決於中美貿易談判的結果，該行的基線預測是中美能夠達成首階段貿易協議，而人民幣兑美元匯價2020年首季升至6.98。

報告指出隨着即將步入2020年，人民幣在岸價短期前景更加二元化，這很大程度上取決於中美貿易談判的結果，以及雙方是否能夠達成了第一階段貿易協議。即使中美能達成協議，但協議的內容如撤銷關税的規模，以及匯率議題是否包括在內等將為重要。

此前德國商業銀行則認為，2020年底人民幣匯率料觸及7.23。（視覺中國）

摩根大通報告稱，對人民幣匯價最樂觀的情景將是美國9月份上調的關税悉數撤銷，美元兌人民幣將回落至7以下，因市場可能推測未來會有進一步的關税下調。

此外，報告稱中美若達成貨幣匯率協議將會令人民幣匯價更加堅挺，因中國當局將有強大的誘因維持貨幣穩定，以確保未來進一步談判的道路得以繼續。相反，若第一階段協議未能達成，市場將會對更高的關税預期作出反應，美元兌人民幣有可能測試2019年接近7.2的高位。

報告指，隨着距離美國總統大選愈來愈近，中美要再達成進一步協議將較為困難，加上預期中國經濟動能在2020年下半年將開始放慢，對人民幣構成阻力。